Саутгейт сократил заявку сборной на одного футболиста после матча с боснийцами

В издании The Athletic появилась информация о первом лишнем в команде "трех львов". Источник утверждает, что Джеймс Мэддисон не впечатлил наставника команды.

Полузащитник "Тоттенхэма" вышел на поле на 61-й минуте встречи против Боснии и Герцеговины. Отмечается, что бывший футболист "Лестера" не смог воспользоваться отведенным временем, чтобы удовлетворить ожидания тренерского штаба.

27-летний игрок дебютировал в национальной сборной в 2020 году и с тех пор провел всего 7 поединков и сделал одно результативное действие. Прошлым летом он присоединился к столичному клубу за 46,3 млн. евро.

