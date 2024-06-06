ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт сократил заявку сборной на одного футболиста после матча с боснийцами
Тренер Англии начал отсеивать лишних игроков
Фото: englandfootball.com
В издании The Athletic появилась информация о первом лишнем в команде "трех львов". Источник утверждает, что Джеймс Мэддисон не впечатлил наставника команды.
Полузащитник "Тоттенхэма" вышел на поле на 61-й минуте встречи против Боснии и Герцеговины. Отмечается, что бывший футболист "Лестера" не смог воспользоваться отведенным временем, чтобы удовлетворить ожидания тренерского штаба.
27-летний игрок дебютировал в национальной сборной в 2020 году и с тех пор провел всего 7 поединков и сделал одно результативное действие. Прошлым летом он присоединился к столичному клубу за 46,3 млн. евро.
Популярное сейчас
- Динамо объявило о подписании Пихаленка
- Челси не отпустит Мудрика на Олимпийские игры
- Суркис - о продаже Шапаренко и Буяльского: Стоять на паперти с протянутой рукой Динамо не будет
- Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО