ТМ. Вратаря гостей было сложно пробить. Бельгия – Черногория 2:0. Обзор матча и видео голов

Сборная Королевства начала подготовку к Евро спаррингом против балканских "соколов". Команда забила гол в раздевалку. Кипер гостей Саркич совершил 8 сейвов, а второй мяч пропустил с пенальти уже в компенсированное время.

Подопечные Тедеско нанесли 20 ударов (10 в створ). Свой следующий поединок они проведут в Брюсселе 8 июня против Люксембурга. "Соколы" на следующий день встретятся с Грузией в Подгорице.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор контрольного матча Бельгия – Черногория

Брюссель. Стадион Короля Бодуэна

Бельгия – Черногория 2:0

Голы: Де Брюйне, 44, Троссард, 90+3 (п)

Удаление: Брнович, 88 (Черногория)