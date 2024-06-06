Гордый, раненый или уже убитый зверь? UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Италия

Итальянцы едут в Германию защищать титул Чемпиона Европы, о чём говорят, чем гордятся. С другой стороны, после пролёта мимо двух последних Чемпионатов Мира нервничают, не уверены в себе, остро реагируют на любые проблемы. Боятся очередного провала, которому даже не удивятся. Одновременно хотят реабилитироваться за те провалы. Что именно получится?

Исторический максимум

На Евро-2020 Италия уверенно победила в группе Турцию, Швейцарию (по 3:0), вторым составом - Уэльс (1:0). Затем пришлось мучиться против Австрии в 1/8 финала до дополнительного времени. Тяжело было и против Бельгии, хотя завершилось в основное. Неимоверно тяжело - против Испании, когда удалось отбиться и выиграть серию пенальти. Выиграна была и серия пенальти в финале у Англии на "Уэмбли".

Также на счету Италии победа на домашнем Евро-1968. Тогда финальная стадия еще состояла из всего четырех команд, еще не было серий пенальти. В полуфинале после 0:0 удалось пройти СССР благодаря жребию. В финале против Югославии завершилось 1:1, и была назначена переигровка. В которой "адзурри" победили со счетом 2:0.

Следует отметить также два проигранных финала - в 2000-ом, когда на 89-ой минуте счёт против Франции был ещё 1:0, и в 2012-ом, когда финал был проигран Испании со счётом 0:4.

Путь на Евро

Отборочный турнир на Евро-2024 для Италии начался поражением дома от Англии и хмурой победой на Мальте. Затем Роберто Манчини ушёл в отставку и уехал в Саудовскую Аравию. Сменивший его Лучано Спаллетти начал с унылой ничьей в Северной Македонии, затем переиграл дома Украину, хотя чуть не потерял победу, уверенно проиграл в Англии, уверенно переиграл дома Мальту и Северную Македонию.

В решающем матче за второе место в группе сборной Спаллетти удалось вытащить 0:0 с Украиной, причём не в последнюю очередь - благодаря благосклонности арбитров. И такой выход на Евро в Италии восприняли как облегчение, как протискивание. Точно не как триумф.

Главная звезда и потенциальное открытие

Проблема сборной Италии как раз в том, что в ней нет в атаке ярких звёзд, людей с характером, нацеленных на ворота, умеющих решать судьбы матчей. А кто теоретически должен делать такое - провёл слабый клубный сезон. Потому остаётся либо выбрать кого-то из обороны или незабивных опорников, либо, по сути, соединить эту рубрику со следующей.

Джанлуку Скамакку ещё с юных лет называли наследником Златана Ибрагимовича в итальянском клубном футболе и череды легендарных форвардов в сборной. Но у него долго ничего не получалось. Ещё осенью Спаллети не брал его в сборную, обвиняя в лени, в плохой работе на поле. А теперь он стал надеждой страны на Евро.

Уже 25-летний игрок при росте 196 сантиметров обладает отличной техникой, акробатическими способностями и желанием пробивать по воротам нестандартно вплоть до наглости. Чем и напоминает Златана. Бьёт в том числе и издали, способен пройти на дриблинге из глубины в штрафную и забить. Голевая машина, если выдаст свой максимум.

В последние месяцы он выдавал в "Аталанте" под руководством Джан Пьеро Гасперини, также ещё осенью и даже зимой немало критиковавшего его и садившего в запас, а то и на трибуну. С начала марта на счету Джанлуки 12 голов и четыре ассиста во всех турнирах. В том числе дубль на "Энфилде" против "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги Европы.

Во взрослой сборной он пока забил лишь однажды, но как раз в Англии. Несомненно, должен добавить голов в копилку в ближайшее время.

Если всё же Италия будет опираться на оборону, тогда отметим Алессандро Бастони - мечту Хосепа Гвардиолы и эталон современного защитника. Он и обороняется, и разыгрывает с отличной техникой, и подключается в позиционные атаки и по центру, и на левом фланге. На первом крупном турнире без Джорджо Кьеллини и/или Леонардо Бонуччи с 2006-го года на его плечи ляжет очень много.

Состав и тактика

Терпеливое владение мячом при Манчини принесло Италии победу на Евро, но затем завело в тупик. Спаллетти требует гораздо более агрессивного поведения. Контроля не ради контроля, а ради быстрых вертикальных атак и ударов по воротам. Требует перехватывать мяч высоко и как можно быстрее доставлять его вперед. Что игрокам сборной очень нравится. Они говорят о новом энтузиазме.

Впрочем, играть так у "адзурри" всё ещё получается редко. Они всё ещё большей частью мучаются. Как мучались, например, четвертого июня в товарищеском матче против Турции (0:0). Финальный свисток болельщики в Болонье встретили свистом.

Спаллетти признал, что его подопечные играли слишком медленно, нестабильно, мягко, теряли много мячей. Хотя указывает на усталость и сообщает, что сборная тяжело работала физически на первых тренировках с целью прежде всего набрать выносливость. Доволен обороной. Говорит о "классической игре в начале процесса".

Оборона и вправду улучшилась. После серии из девяти матчей с пропущенными (не считая Мальты) добыты три из четырёх без пропущенных. Но и там ещё ничего не ясно. Ведь новый тренер начал с 4-3-3 предшественника, в марте в товарищеских матчах перешёл на игру с тремя центральными защитниками, с Турцией вновь сыграл с двумя, а в матче против Италии U-20 вчера вернулся к трём.

В обороне уже потеряны из-за травм опытный Ачерби и талантливый Скальвини, но есть Бастони, Манчини, Буонджорно, Гатти, Димарко, Камбиазо, Калафиори, Дармиан, Ди Лоренцо - разнообразие стилей и уровня свежести и опыта. Далеко не только Бастони подключается в позиционные атаки. Вратарь Доннарумма в сборной всегда сильнее, чем в клубах, а есть ещё и Викарио.

А вот в опорной зоне проблемы. Кристанте хорош, но по-прежнему играет Жоржиньо. Барелла после менее яркого сезона в "Интере" (хотя и чемпионского), Лоренцо Пеллегрини прошёл очень тяжёлый сезон в "Роме" и очень устал. Фраттези играл мало за "Интер", Фаджоли и вовсе был дисквалифицирован более полугода за незаконные ставки.

Проблемы и в атаке. Федерико Кьеза первым заявил о радости от новой тактики, но и за клуб, и за сборную играет большей частью уныло. Распадори и Дзакканьи после плохого сезона в клубах, Орсолини к 27-ми годам ничего в сборной не сделал. Ретеги забил в Серии А в сезоне 2023/24 лишь семь мячей и страдал от травм. Эль-Шаарави может помочь лишь эпизодически.

Кто остаётся? Скамакка.

Прогноз на турнир

Защитники и вратарь закроют наглухо оборону, первые ещё и красиво помогут в атаке благодаря своему тактическому умению из клубов и решениям Спаллетти, Кристанте и Барелла принесут стабильный центр поля, Кьеза всё же блеснёт, Скамакка возглавит атаку. Италия будет играть живо, быстро, агрессивно и дойдёт до высоких стадий.

Или же защитники без Кьеллини и Бонуччи окажутся слабы характером, ещё и будут запутаны сменой тактических схем и наошибаются, Доннарумма сыграет как в клубах, Жоржиньо будет замедлять игру, в атаке все провалятся. Неуверенность в себе, нервозность, боязнь очередного провала возобладают.

Честно говоря, второй вариант кажется более вероятным. Вплоть до невыхода из группы с мощными Испанией и Хорватией и наполненной игроками Серии А, то есть отлично знающей "адзурри" Албанией.

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