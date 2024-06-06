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Вслед за Мэддисоном еще двое игроков не попадут в окончательную заявку на Евро-2024 в сборной Англии
Об этом сообщает BBC
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу будет объявлен окончательный список из 26 игроков, которые поедут на Евро-2024 от сборной Англии. Впрочем, уже известно часть футболистов, которые не попадут в эту заявку.
Вслед за полузащитником Джеймсом Мэддисоном, были исключены из предварительного списка игроки "Ливерпуля" Кертис Джонс и Джаррел Кванса. Если футболист "Тоттенхэма" сыграл в товарищеском матче Англии против Боснии и Герцеговины в понедельник, выйдя со скамейки запасных в победном матче на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 3:0, представители "красных" не участвовали в игре. Кроме того, Джонс и Мэддисон покинули лагерь своей сборной перед последним товарищеским поединком против Исландии на "Уэмбли" в пятницу.
Сборная Англии играет в группе С и начнет свою кампанию на Евро-2024 матчем против Сербии в Гельзенкирхене 16 июня, а затем встретится с Данией 20 июня и Словенией 25 июня.
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