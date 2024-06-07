Готовы снова удивлять. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Дания

UA-Футбол продолжает знакомить читателей с участниками Евро-2024. На очереди - Дания. В заявку сборной на турнир вошло 26 игроков. Стоит отметить, что среди них нет ни одного представителя местного чемпионата - все играют за рубежом. Больше всего футболистов выступает в чемпионате Англии (10). Даже этот один факт свидетельствует о том, что команда у датчан серьезная. Но разберемся подробнее.

Исторический максимум

Самое большое достижение Дании в футбольной истории - победа на Евро-1992. Интересно, что тогда на турнире их вообще могло не быть. Скандинавы провалили квалификацию, пропустив на Евро Югославию. Но неожиданно Дании повезло. Вследствие международных санкций против Югославии из-за войны в стране, УЕФА лишь за 10 дней до начала Евро объявило о замене балканцев на скандинавов.

Благодаря надежной игре легендарного вратаря Петера Шмайхеля и умением атакующего игрока Брайана Лаудрупа Дания сотворила сенсацию - получила кубок. В групповом этапе скандинавы сыграли вничью с Англией (0:0), проиграли Швеции (0:1) и победили Францию (2:1). В полуфинале команда Рихарда Меллер-Нильсена прошла после серии пенальти Нидерланды, а в финале одолела Германию (2:0) - действующих чемпионов мира.

Еще дважды Дания добиралась до полуфиналов Евро. К слову, последний раз это было как раз во время прошлого розыгрыша кубка - в 2021-м. Датчане очаровали своей игрой многочисленное количество зрителей. Но многие их поддерживали из-за эпизода, который произошел с Кристианом Эриксеном. В одном из поединков у него остановилось сердце - весь мир переживал за жизнь датчанина. К счастью, игрок восстановился, и теперь снова будет помогать сборной на Евро.

Путь на ЕВРО

Квалифицироваться на чемпионат Европы-2024 датчанам удалось с определенными трудностями, хотя их группа была не самой сильной: Словения, Финляндия, Казахстан, Северная Ирландия и Сан-Марино. Первое место далось не легко - Словения заработала столько же очков (22), а Финляндия и Казахстан отстали довольно недалеко (по 18 очков).

В 10-ти поединках Дания одержала 7 побед, 1 ничью и 2 поражения. Почти все игры оказались для команды напряженными. Чего стоит только поражение Казахстану. Скандинавы лидировали после первого тайма 2:0, но во втором - потеряли все преимущество и проиграли (2:3). Только победа над Сан-Марино (4:0) далась без особых усилий.

Конечно, если брать в целом, то задачу на Квалификацию Дания выполнила. Но сделать это можно было гораздо спокойнее.

Главная звезда

Самая известная и важная фигура в сборной Дании - это полузащитник Кристиан Эриксен. Лидер команды и футбольное лицо страны. Он имеет первостепенную роль в создании голевых моментов: играет между линиями, постоянно ищет свободные зоны, чтобы организовывать атаки. А некоторые его ассисты это вообще наслаждение для глаз. Мастер!

Однако, если брать во внимание всех ключевых игроков, то можно выделить много имен. Позиция вратаря - за известным Каспером Шмайхелем, который, кстати, сейчас выступает за "Андерлехт". В оборонительной линии можно положиться на опытного Симона Кьера и представителя "Барселоны" Андреаса Кристенсена. В полузащите, скорее всего, увидим Пьер-Эмиля Гейбьерга ("Тоттенхэм") и Томаса Делейни ("Андерлехт").

И как же не отметить молодое дарование "Манчестер Юнайтед" Расмуса Гейлунна (Гойлунда). Тот, кто может своими индивидуальными умениями прорубить защиту оппонентов и забить важный гол. Физически сильный, быстрый, с мощным ударом. В этом сезоне, на клубном уровне, нападающий имеет в активе 43 матча, 16 голов и 2 ассиста.

Игрок, который может стать открытием

Не будем выделять в этом разделе 21-летнего Гейлунна, ведь открытием он уже стал. Дебютный сезон в АПЛ прошел очень удачно, а перед этим еще и был не худший год в Серии А. Словом, теперь нужно лишь развивать свой талант. Почему бы не попробовать заставить о себе говорить еще громче, с помощью яркого выступления на Евро?

О ком хочется рассказать, так это о чемпионе Португалии, опорном полузащитнике Мортена Хьюлманда. Конечно, датчанин уже довольно немолод по футбольным меркам - 24 года. Но его звездный час начинается именно сейчас. Профессиональный путь Мортена стартовал с австрийской "Адмиры". Далее были 3 сезона в итальянском "Лечче", которому игрок помог выйти в Серию А и закрепиться там. Сезон 2023/24 провел в "Спортинге" под руководством Рубена Аморима. В команде, которая получила чемпионство Португалии, Хьюлманд был на первых ролях: 30 матчей, 3 гола и 2 ассиста в лиге, плюс 19 игр и 1 гол в других турнирах.

В сборную Дании Мортена впервые вызвали в 2022-м году. Рыночная стоимость футболиста составляет уже 30 миллионов евро. Перспективы зажечь на Евро-2024 есть. Посмотрим, удастся ли ему выиграть конкуренцию у партнеров, но к этому датчанину точно стоит присмотреться.

Morten Hjulmand og Sporting er portugisiske mestre ????



I går kunne Sporting fejre det portugisiske mesterskabet for 20. gang i klubbens historie, da Benfica tabte og derfor ikke kan indhente Sporting på førstepladsen.



Et stort tillykke til Hjulmand med mesterskabet ????



????… pic.twitter.com/uFz7kF20h1 — Fodboldlandsholdene ???????? (@dbulandshold) May 6, 2024

Тренер, тактика, стиль

С 2020-го года сборную возглавляет Каспер Хьюлманд. Именно он привел команду в полуфинал Евро-2020. Тренер акцентирует на командной работе и дисциплине, при этом поощряя креативность и быстрый переход от обороны к атаке.

Во время квалификации к нынешнему Евро Хьюлманд использовал 2 схемы: 3-5-2 и 4-3-3. Дания любит много владеть мячом. Если кожаный не в их ногах, датчане сразу идут в прессинг и стремятся как можно быстрее вернуть его себе. В составе есть достаточно техничных игроков. Соперникам стоит лучше следить за полузащитниками этой команды, ведь именно они являются главными конструкторами атак: могут легко обыграть 1 в 1, или 1 в 2, продвинуть мяч вперед, или выполнить необходимую передачу во владения оппонента.

Дания известна своей организованной обороной. При атаках соперников скандинавы компактно размещаются в защите по схеме 5-4-1, стараясь почти не оставлять им пространства. Центрбеки хорошо играют в воздухе (особенно Кристенсен). Тренер Дании достаточно внимания уделяет фланговым защитникам, которые активно задействованы как в оборонительных, так и в атакующих действиях.

Прогноз на выступление

В группе имеем явного фаворита - Англию. Но второе место должно быть за Данией. Все же, Словения и Сербия значительно уступают своим именитым оппонентам по многим статьям. В стадии плей-офф датчане вполне могут повторить достижение предыдущего Евро (полуфинал), ведь их состав с тех времен почти не изменился. Даже немного улучшился, потому что теперь есть забивной нападающий Гейлунн. Правда, в случае чего, четвертьфинал также не будет провалом.