Самая слабая команда в сильнейшей группе. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Албания

За исключением Грузии, Албания имеет второй с конца рейтинг ФИФА из всех 24 участников чемпионата Европы (66-й). И если Грузия вышла на первенство благодаря дополнительному плей-офф Лиги наций, то Албания сделала это в красивом стиле, заняв первое место в своей отборочной группе.

Исторический максимум

Евро-2024 будет вторым крупным турниром в истории албанской сборной. Исторический прорыв состоялся в 2016 году. Симпатичная, абсолютно без каких-то звезд команда итальянца Джанни Ди Бьязи очень достойно выглядела в первых двух турах с крепкой Швейцарией (0:1) и хозяевами турнира Францией, пропустив от последних два гола лишь после 90 минуты (0:2). Несмотря на вылет уже после двух туров Албания с высоко поднятой головой завершила турнир, победив в последнем туре Румынию (1:0).

Путь на ЕВРО

Албании не повезло с жеребьевкой группы Евро-2024, но в квалификации "красно-черные" получили более чем удобных соперников: аутсайдеры Молдова и Фарерские острова, и команды второго европейского эшелона Чехия и Польша. Албания проиграла в первом туре Польше (0:1), но это поражение так и осталось единственным за всю кампанию. Победы над Молдовой и Фарерскими островами позволили обрести веру в себя и нового тренера, а решающими стали две подряд домашние победы над Польшей и Чехией. Албания набрала 15 очков и выиграла группу, опередив Чехию по личным встречам.

Главная звезда

Футбольная Албания имеет особые связи с Италией, и в Серии А есть немало представителей сборной: центрбек Берат Джимсити из "Аталанты", полузащитник Кристиан Асслани из "Интера", фланговый защитник "Лацио" Элсид Хюсай, капитан команды вратарь Этрит Бериша из "Эмполи", в этом же клубе играет Ардиан Исмайли, Илбер Рамадани и Медон Бериша из "Лечче", и наконец Недим Байрами и Мараш Кумбулла из "Сассуоло". Однако главной звездой сборной все же является нападающий "Челси" Армандо Броя.

22-летний форвард провел очень сложный для себя сезон. Броя вернулся в сентябре после тяжелой травмы колена, и в своей первой игре в основе забил в ворота "Фулхэма". Однако этот мяч остался единственным для него в АПЛ. Броя получал игровое время, возможно даже чересчур, учитывая характер травмы, которая у него была, и не воспользовался своими шансами. Надо быть Коулом Палмером, или Конором Галлахером, чтобы расцвести в такой проблемной среде, как нынешний "Челси", но Броя оставался собой, и в итоге зимой албанский форвард оказался в аренде в "Фулхэме". Но и там ему не повезло – внезапно начал забивать Родриго Мунис, которому Броя должен был навязать конкуренцию.

Именно поэтому 22-летний Броя возлагает особые надежды на Евро-2024. Он хочет напомнить о том, кем он является – стремительным, агрессивным форвардом с точным ударом. Силвиньо удалось установить хорошие отношения с молодой звездой – воспитанник "Челси" в свою очередь должен оправдать доверие забить голами.

Игрок, который может стать открытием

Если у Брои ничего не получится, у Силвиньо есть свой план "Б" – нападающий с интересной биографией Рей Манай. Манай в свои 27 уже успел побывать в 11 клубах, в том числе и "Интере" и "Барселоне". Возможно, от своих кочующих привычек Манай откажется в "Сивасспоре", потому что в своем первом же сезоне албанский нападающий забил 22 гола, из них – 18 в турецкой Суперлиге. Только Икарди и Джеко удалось забить больше, однако они играют в топ-клубах.

Голы Маная позволили "Сивасспору" квалифицироваться в еврокубки – и это не преувеличение. На 27-летнего приходится 38% голов команды в чемпионате.

Что интересно, Манай полностью пропустил отборочную кампанию, но на Евро-2024 Силвиньо форварда все же вызвал, ибо его результативность невозможно было не заметить.

Как спасти свою тренерскую карьеру в сборной – пример Силвиньо

Бывший фланговый защитник "Арсенала" и "Барселоны" Силвиньо восемь лет после завершения карьеры шел к тому, чтобы стать главным тренером, однако его период в "Лионе" (2019 год) оказался на удивление неудачным – в турбулентном французском клубе не удалось поработать и полгода. Не лучше была ситуация и в "Коринтиансе" (2021/22). В конце концов, когда Силвиньо получил в Милане предложение в национальную сборную Албании, он долго не думал – вариантов оставалось не так и много. Новый тренер сборной Албании оставил свою семью в Порту, а сам переехал жить в отель в Тиране. До старта отборочной кампании Силвиньо и его помощники Пабло Сабалета и Дорива просмотрели 240 видеороликов с матчей, чтобы составить список из 70 футболистов, который затем был уменьшен до 39, и в конце концов до 23 персон.

Силвиньо просматривал футболистов так и из третьего английского дивизиона, и из чемпионата Южной Кореи. Например, к новой схеме 4-3-3 нужен был левша на правый фланг, и его Силвиньо и его помощники нашли именно в К-лиге. Ясир Асани в итоге стал одним из открытий отбора, с его тремя голами и двумя ассистами.

Албания пропустила лишь четыре гола в отборе, но и забила не так много – 12. Потому, чтобы развязать руки своим футболистам, Силвиньо позволяет им думать и играть свободно в атаке. "Наши игроки знают, как бить с дальней дистанции, поэтому я поощряю их это делать. Если они думают, что нужно это делать, пусть бьют", – рассказывает 50-летний бразилец.

Прогноз на выступление

Силвиньо стал первым в истории иностранцем, получившим Орден Золотого Орла, впоследствии тренер национальной команды получил и албанское гражданство. Главная задача уже выполнена. У албанцев – самая сложная на Евро-2024 группа, однако "красно-черные" не намерены сдаваться еще до старта турнира. "Если у нас будет хоть малейший шанс выйти в плей-офф, мы за него вцепимся последними силами", – рассказывает Силвиньо.

Календарь матчей Албании на Евро-2024

Первый тур: Италия, суббота, 15 июня, 22:00

Второй тур: Хорватия, среда, 19 июня, 16:00

Третий тур: Испания, понедельник, 24 июня, 22:00

Группа B

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