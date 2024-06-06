Нидерланды - Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

В основном мы видим товарищеские матчи между странами из одинаковых частей мира: Европа с Европой, Америка с Америкой и т.д.... Но бывают исключения. Вот как встреча Нидерландов с Канадой. Эти сборные готовятся к разным турнирам - Евро и Кубка Америки. Но гости из Канады приедут в Роттердам, чтобы подготовиться к важным матчам спаррингом с сильной командой.

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Контрольный матч

06.06.2024. "Де Кейп" (Роттердам)

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