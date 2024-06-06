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Нидерланды - Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Нидерланды - Канада: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6 июня 2024 ⋊ Товарищеские матчи сборных на UA-Футбол
Фото: twitter.com/OnsOranje
В основном мы видим товарищеские матчи между странами из одинаковых частей мира: Европа с Европой, Америка с Америкой и т.д.... Но бывают исключения. Вот как встреча Нидерландов с Канадой. Эти сборные готовятся к разным турнирам - Евро и Кубка Америки. Но гости из Канады приедут в Роттердам, чтобы подготовиться к важным матчам спаррингом с сильной командой.
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Контрольный матч
06.06.2024. "Де Кейп" (Роттердам)
Нидерланды - Канада. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
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