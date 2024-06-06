Мэддисон - о своем исключении из заявки на Евро-2024: Опустошен - это не совсем то слово

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон выразил свое разочарование после того, как его не включили в окончательный состав сборной Англии на Евро-2024.

"Опустошен - это не совсем то слово. Я хорошо тренировался и упорно работал всю неделю, но если быть честным с самим собой, моя форма после восстановления после травмы во второй половине сезона, вероятно, не соответствовала тому уровню, который я от себя ожидаю".

27-летний футболист был в расширенном списке из 33 игроков, но не попал в финальную заявку из 26 человек, которая отправится на Евро в Германию.