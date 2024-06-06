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Гибралтар - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Команды готовятся к Евро-2024
Getty Images / Global Images Ukraine
6 июня встретятся сборные Гибралтара и Уэльса в рамках товарищеского матча.
Товарищеский матч
6 июня 2024 год. Португалия "Алгарве"
Гибралтар 19:00 Уэльс
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
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