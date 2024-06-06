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Стал известен окончательный состав сборной Италии на Евро-2024
Лучано Спаллетти исключил из списка трех игроков
Фото: twitter.com/ESPNStatsInfo / Автор неизвестен
Стал известен окончательный состав сборной Италии на чемпионат Европы 2024 года.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Гульельмо Викарио.
Защитники: Алессандро Бастони, Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно, Риккардо Калафиори, Андреа Камбьясо, Маттео Дармиан, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Димарко, Роберто Манчини, Артуро Гатти.
Полузащитники: Николо Барелла, Брайан Кристанте, Николо Фаджоли, Майкл Фолоруншо, Давиде Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини.
Нападающие: Федерико Кьеза, Стефан Эль-Шаарави, Джакомо Распадори, Матео Ретеги, Джанлука Скамакка, Маттия Дзакканьи.
Лучано Спаллетти исключил из списка Риккардо Орсолини, Ивана Проведеля и Риччи. Кроме того, из-за травмы на Евро не поедет Джорджо Скальвини. По этой же причине Франческо Ачерби не поможет Италии.
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