Стал известен окончательный состав сборной Италии на Евро-2024

Стал известен окончательный состав сборной Италии на чемпионат Европы 2024 года.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Гульельмо Викарио.

Защитники: Алессандро Бастони, Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно, Риккардо Калафиори, Андреа Камбьясо, Маттео Дармиан, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Димарко, Роберто Манчини, Артуро Гатти.

Полузащитники: Николо Барелла, Брайан Кристанте, Николо Фаджоли, Майкл Фолоруншо, Давиде Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини.

Нападающие: Федерико Кьеза, Стефан Эль-Шаарави, Джакомо Распадори, Матео Ретеги, Джанлука Скамакка, Маттия Дзакканьи.

Лучано Спаллетти исключил из списка Риккардо Орсолини, Ивана Проведеля и Риччи. Кроме того, из-за травмы на Евро не поедет Джорджо Скальвини. По этой же причине Франческо Ачерби не поможет Италии.