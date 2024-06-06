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Магуайр: Я опустошен тем, что не буду играть за Англию на Евро этим летом
Игрок не восстановился после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит Чемпионат Европы 2024 года из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил еще в апреле.
"Я опустошен тем, что не буду играть за Англию на Евро этим летом.
Несмотря на все мои усилия, я не смог восстановиться после травмы икры. Возможно, я слишком сильно перегрузил себя.
Для меня представлять Англию - честь. Это значит для меня все. Если я не могу помочь команде как игрок, я буду поддерживать ее как болельщик - вместе со всей страной. Вперед и побеждайте, ребята", - сказал Магуайр.
Последний раз Гарри вышел на поле 27 апреля в матче "Юнайтед" против "Бернли" на "Олд Траффорд", который завершился ничьей (1:1).
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