Магуайр: Я опустошен тем, что не буду играть за Англию на Евро этим летом

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит Чемпионат Европы 2024 года из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил еще в апреле.

"Я опустошен тем, что не буду играть за Англию на Евро этим летом.

Несмотря на все мои усилия, я не смог восстановиться после травмы икры. Возможно, я слишком сильно перегрузил себя.

Для меня представлять Англию - честь. Это значит для меня все. Если я не могу помочь команде как игрок, я буду поддерживать ее как болельщик - вместе со всей страной. Вперед и побеждайте, ребята", - сказал Магуайр.