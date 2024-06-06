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Тренер сборной Англии не включил Грилиша в окончательный состав команды на Евро-2024
Саутгейт объявил окончательный состав команды на Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательный состав команды из 26 игроков на ЕВРО-2024.
Отсутствие вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша стало неожиданностью для многих. Он вышел на замену в победной игре против Боснии и Герцеговины в понедельник вечером и ожидалось, что будет включен в состав национальной команды.
"Как может тренер сборной Англии (Гарет Саутгейт) не включить в заявку игрока, который может сделать такую большую разницу? Это безумие", - сказал анонимно один из спортивных директоров Премьер-лиги.
Грилиш в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола и 1 ассист.
Your #ThreeLions for #EURO2024! ???? pic.twitter.com/klzkNNTafI— England (@England) June 6, 2024
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