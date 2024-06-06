Тренер сборной Англии не включил Грилиша в окончательный состав команды на Евро-2024

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательный состав команды из 26 игроков на ЕВРО-2024.

Отсутствие вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша стало неожиданностью для многих. Он вышел на замену в победной игре против Боснии и Герцеговины в понедельник вечером и ожидалось, что будет включен в состав национальной команды.

"Как может тренер сборной Англии (Гарет Саутгейт) не включить в заявку игрока, который может сделать такую большую разницу? Это безумие", - сказал анонимно один из спортивных директоров Премьер-лиги.

Грилиш в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола и 1 ассист.