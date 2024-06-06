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Стал известен окончательный состав сборной Англии на Евро-2024
В основной состав не попали 7 игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательный состав на чемпионат Европы-2024.
Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Аарон Рэмсдейл.
Защитники: Льюис Данк, Джо Гомес, Марк Гейи, Эзри Конса, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кирпн Триппьер, Кайл Уокер.
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд, Конор Галлахер, Коби Майну, Деклан Райс, Адам Уортон.
Форварды: Джуд Беллингем, Джаррод Боуэн, Эберечи Эзе, Фил Фоден, Антони Гордон, Харри Кейн, Коул Палмер, Букайо Сака, Айвен Тоуни, Олли Уоткинс.
В окончательный состав не вошли такие игроки: Джек Грилиш, Харри Магуайр, Джеймс Мэддисон, Джаррад Брантвейт, Джеймс Траффорд, Кертис Джонс, Джаррелл Кванса.
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