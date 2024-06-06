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ТМ. Уэльс доминировал над Гибралтаром, но так и не смог открыть счет
0:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Уэльса и Гибралтара сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 6 июня, в рамках подготовки к Евро-2024.
В первом тайме на 14-й минуте валлийцы создали голевой момент при исполнении углового, но реализовать его так и не удалось.
После перерыва сборная Гибралтара должна была защищаться. Соперники выполнили 9 угловых и имели возможность реализовать ряд голевых моментов.
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