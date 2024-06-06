ТМ. Уэльс доминировал над Гибралтаром, но так и не смог открыть счет

Сборные Уэльса и Гибралтара сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 6 июня, в рамках подготовки к Евро-2024.

В первом тайме на 14-й минуте валлийцы создали голевой момент при исполнении углового, но реализовать его так и не удалось.

После перерыва сборная Гибралтара должна была защищаться. Соперники выполнили 9 угловых и имели возможность реализовать ряд голевых моментов.

Уэльс - Гибралтар 0:0