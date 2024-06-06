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Саутгейт - о Евро-2024: Мы в восторге от того, что имеем шанс победить
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт верит, что его команда имеет все шансы на успех в чемпионате Европы-2024.
"Мы в восторге от того, что имеем шанс победить. Очевидно, что мы едем на турнир, где неизвестно, как все сложится.
Но у нас уже есть подобный опыт. Все это придает нам уверенности в том, что мы действительно хорошая команда".
Напомним, что сегодня, 6 июня,
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