Саутгейт - о Евро-2024: Мы в восторге от того, что имеем шанс победить

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт верит, что его команда имеет все шансы на успех в чемпионате Европы-2024.

"Мы в восторге от того, что имеем шанс победить. Очевидно, что мы едем на турнир, где неизвестно, как все сложится.

Но у нас уже есть подобный опыт. Все это придает нам уверенности в том, что мы действительно хорошая команда".