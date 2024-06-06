Нагельсман ожидает сюрпризов от Греции в товарищеском матче

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился своими ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча против сборной Греции.

"Результат всегда нужен для уверенности в себе. Мы хотим победить. Соперника будет чрезвычайно трудно предсказать, поскольку они недавно сменили тренера. Жаль, потому что мы не можем подготовиться на 100% и ждем завтра сюрприз".