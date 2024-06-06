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Нагельсман ожидает сюрпризов от Греции в товарищеском матче
Немецкая команда настроена на позитив
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился своими ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча против сборной Греции.
"Результат всегда нужен для уверенности в себе. Мы хотим победить. Соперника будет чрезвычайно трудно предсказать, поскольку они недавно сменили тренера. Жаль, потому что мы не можем подготовиться на 100% и ждем завтра сюрприз".
Напомним, что матч Германия - Греция запланирован на 7 июня. Старт - в 21:45 по киевскому времени.
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