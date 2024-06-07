ТМ. Будущим хозяевам ЧМ есть над чем работать. Нидерланды – Канада 4:0. Обзор матча и видео голов

Первый тайм гостям удалось выстоять – команды оставили поле без изменений на табло. Но после перерыва все поменялось. "Оранжевым" нужно было открыть счет и в дальнейшем реализация моментов стала более интенсивной.

Фримпонг за 7 минут совершил гол+пас. Коллектив Королевства нанес 21 удар (10 в створ). Кипер "кенакс" Сент-Клер совершил 6 сейвов, но от разгрома не спас.

10 июня подопечные Кумана будут принимать Исландию, а "красные" 9-го числа сыграют против Франции в Бордо.

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Смотрите обзор контрольного матча Нидерланды – Канада 4:0

Роттердам. Де Кейп

Нидерланды – Канада 4:0

Голы: Депай, 50, Фримпонг, 57, Вегхорст, 63, Ван Дейк, 83