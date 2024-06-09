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Последняя охота Ван Дейка? UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Нидерланды

ЕВРО-2024

Очередное талантливое поколение голландцев

Последняя охота Ван Дейка? UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Нидерланды

ANP KOEN VAN WEEL (Photo by ANP via Getty Images)

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Нидерландов стабильно молода и перспективна как Артем Беседин (в смысле уже 28???). Глубина внутренних ресурсов местного футбола позволяет собирать фактически новые поколения каждые четыре года с новыми перспективными звездочками и несколькими ветеранами, которые отказываются сдаваться и выступают в роли Гендальфов или Дамблдоров на фоне своих товарищей по команде. Этот турнир не исключение – Ван Дейк, Депай и Блинд ведут за собой новую плеяду ярких звезд.

Исторический максимум

Лучший результат сборной Нидерландов на чемпионатах Европы назовет любой худо-бедно погруженный в тему болельщик. И даже решающий гол сможет описать. Фантастический удар Марко Ван Бастена по воротам Рината Дасаева в финале Евро-88 стал культовым моментом в истории футбола. Это было лучшее поколение в истории голландского футбола, одолевшее в финале команду СССР, сформированную на базе киевского "Динамо". Примечательно, что в четверке главных кандидатов на Золотой мяч от France Football было четверо участников этого финала: Марко Ван Бастен (победитель), Рууд Гуллит, Франк Райкаард и Алексей Михайличенко. С тех пор почти каждое новое поколение в Нидерландах называют не менее талантливым, но повторить достижение той команды Ринуса Михелса не удается.

Путь на Евро

Максимально теплая ванна для подопечных Рональда Кумана. Нидерланды начали с разгромного поражения 0:4 от Франции, но в дальнейшем забирали три очка в каждом матче, где должны были это делать, уступив опять-таки только французам (теперь скромнее 1:2). Побеждали слабых, проигрывали сильным – никаких неожиданностей и второе место за спиной Франции.

Главная звезда

Здесь не может быть других вариантов. Вирджил Ван Дейк - лидер с большим запасом по проведенному на поле времени в квалификации. Капитан мог бы сыграть буквально каждую возможную минуту, если бы не замена в перерыве последнего матча против Гибралтара уже про счете 3:0. Остается ключевой персоной Ван Дейк и в Ливерпуле, с которым держался в чемпионской гонке почти до самого конца и только смазанный финиш испортил прощание Юргена Клоппа с "Анфилдом". Слухи циркулируют и вокруг голландца, несмотря на приход к рулю клуба соотечественника Вирджила Арне Слота. У защитника остается год по контракту, и он, как и другой звездный ветеран Салах, рискуют стать очередными жертвами перестройки в Мерсисайде.

Последняя охота Ван Дейка? UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Нидерланды - изображение 1

Но контрактные вопросы и вопросы будущего будут рассматриваться Ван Дейком уже после Евро. Сейчас для него наступает момент истины. 8 июля Вирджилу исполняется 33 года – и праздновать он планирует исключительно на полях Германии.

Потенциальное открытие

Сразу после ветерана Ван Дейка в списке игроков с наибольшим количеством минут в квалификации идет игрок, почти на 12 лет младше капитана. Хави Симонс продолжает не то что карабкаться - а лететь вверх по карьерной лестнице. После замечательного сезона в Ередивизии за ПСВ молодой полузащитник пошел на повышение и с наскока покорил Бундеслигу. 8 голов и 11 результативных передач за "РБ Лейпциг" только в чемпионате - роскошный показатель для 21-летнего игрока, права на которого принадлежат ПСЖ.

Одна проблема - в сборной Хави пока не демонстрирует такую ​​же производительность, имея полноценный ноль в графе "голы и ассисты" в 13 матчах в оранжевой футболке. Выступления на клубном уровне отбрасывают какие-либо сомнения в его таланте и чемпионат Европы должен стать тем моментом, когда Симонс заявит о себе как о новом лидере национальной команды. Тем более что от результатов Евро может напрямую зависеть будущее игрока и его место работы уже в следующем сезоне.

Состав и тактика

Если во время своей первой каденции Куман почти не изменял хрестоматийным 4-3-3, то по возвращении на тренерский мостик тренер чаще стал играть с разными тактиками. Универсализм целого ряда исполнителей позволяет без проблем переключаться с упомянутых 4-3-3 на 3-5-2 или 3-4-3. Аке и Блинд могут играть в центре и слева, Гертрюйда – в центре и справа. Думфрис и Фримпонг могут играть справа в обороне (хотя и не желательно) и закрывать бровку полностью. Симонс, Коопмейнерс, Гакпо и Бергвейн легко перемещаются по всему фронту атаки и позволяют строить любые комбинации. Все это может работать как от матча к матчу, так и по ходу отдельно взятой игры.

Нет вопросов только с местом в воротах. Сам Рональд Куман заявил, что основным вратарем на чемпионат Европы поедет Барт Вербрюгген, хотя сама по себе позиция не является беспроблемной. Герой чемпионата мира великан Андрес Нопперт исчез с радаров так же быстро, как появился. С тех пор рамку ворот успели позащищать и ветеран Еспер Силессен, и Юстин Бейло, и Марк Флеккен, и уже упомянутый Вербрюгген. 35-летнего Силессена было решено оставить в покое, а трое других и заняли три позиции в заявке на Евро. 21-летний Барт заявил о себе в "Брайтоне" Де Дзерби, но назвать его выступления прорывными языке не поворачивается. По показателю предотвращения пропущенных голов он вышел в минус, пропустив на 2,6 голов больше, чем должен. С другой стороны, основной конкурент – Флеккен из "Брентфорда" – пропустил вообще на 7,6 голов больше. Как вы понимаете, позиция вратаря наиболее спорна в команде. Впрочем, а когда было иначе?

Последняя охота Ван Дейка? UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Нидерланды - изображение 2

В обороне нет сомнений в месте капитана Ван Дейка, а вот его партнерами выступали совершенно разные люди. Наиболее вероятно, компанию ему составят Маттийс Де Лигт и Натан Аке с возможностью перевода последнего из центральной тройки на левый фланг, в зависимости от тактических замыслов. Ветеран Стефан Де Врей и молодой Мики Ван де Вен должны быть первыми на подхвате.

Если Куман выберет тактику с латералями, то слева остается без альтернатив пожилой Дейли Блинд. В отборе наигрывался Квилиндши Хартман из "Фейеноорда", но свое слово сказала травма колена. На другом фланге напрашивается Джереми Фримпонг, проведший выдающийся сезон с "Байером" - но в сборной он не является железно основным и больше шансов имеет более опытный Дензел Думфрис.

Восстановление Фрэнки Де Йонга до сих пор не дает стабильной картины, поэтому единственное место в полузащите, по которому вопросов нет – это Таяни Рейндерс из "Милана", который может играть как ближе к своим воротам, так и выдвигаться в атакующую зону. В зависимости от поставленных задач и тактики, его могут дополнить более атакующими вариантами (Коопмейнерс, Вейналдум, Веерман, Гравенберх) или более оборонительно ориентированный Эрди Схаутен.

Впереди напрашивается звездное трио из Коди Гакпо, Хави Симонса и Мемфиса Депая, но Дониел Мален будет составлять им отчаянную конкуренцию и пытаться вытеснить из состава (возможно, даже успешно). При необходимости, в распоряжении Кумана всегда есть простой и надежный как Део Ланос 2003 года Ваут Вегорст, в голову которому можно попадать навесами. Дуэт из "Аякса" Стивен Бергвейн и Брайан Броббей свои минуты точно получит, но это персонажи второго плана.

Здесь также следует отметить, что Рональд Куман известен своим прагматичным (если не сказать консервативным) подходом к игре и формированию состава. Именно поэтому не нужно удивляться, если в любых спорных ситуациях наставник сборной Нидерландов будет полагаться на более проверенные и надежные, а не более талантливые варианты (Де Лигт/Де Врей, Фримпонг/Думфрис, Депай/Вегорст). Именно поэтому Кумен прокатил мимо Евро молодых Тимбера, Зиркзи и финалиста Лиги чемпионов Маатсена и при этом сильно расстроился из-за травмы 33-летнего Де Рона.

Прогноз на выступление

Квалификация сборной Нидерландов по Евро максимально ярко описывает и перспективы команды в Германии. Они не должны провалиться и сыграть ниже своего уровня… но и сил противостоять объективно более сильным соперникам у них нет. То есть сенсаций не стоит ждать в обе стороны. Они должны разбираться с командами Австрии и Польши (французы их дважды избивали – побьют и в третий раз) и выходить в плей-офф. Но уже на стадии 1/8 могут быть проблемы, поскольку там их ждет команда со второго места группы В – а это кто-нибудь из трио Италия, Испания и Хорватия.

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.