Темная лошадка, которая может удивить. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Словения

UA-Футбол знакомит болельщиков футбола с участниками Евро-2024, которое уже через неделю начнется в Германии. Вашему вниманию материал о сборной Словении.

Исторический максимум

Для Словении это только второе участие на Евро. Отметим, что не учитываются достижения словенцев в составе сборной Югославии, которая имела яркие футбольные результаты и знаковых игроков. Со времен независимости Словения пробилась только кнаЕвро-2000. В квалификационной группе словенцы заняли второе место после Норвегии. На тот момент второе место в квалификации давало возможность сыграть в плей-офф, а не выход напрямую. В стыковых матчах словенцы тогда победили нашу сборную. На основном турнире эта сборная заняла последнее место в группе с двумя зачетными пунктами.

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На данный момент рекордсменами сборной по количеству матчей является Боштян Цесарь (101 матч), а лучшим бомбардиром Златко Захович (35 голов). Оба рекордсмена уже завершили карьеру игрока. Нынешнее поколение словенских футболистов не считается "золотым". Сборную образца 2010 ФИФА оценил как 15 сборную мира. Пока же позиция словенцев только 57.

Путь на ЕВРО

Сборной Словении повезло с жребием текущей квалификации. Из сильных соперников была только Дания. Словенцам удалось навязать борьбу очевидному лидеру и вместе с датчанами набрали по 22 зачетных пункта. Сборная Дании заняла первое место только за счет дополнительных показателей. На четыре пункта от них отстали сборные Финляндии и Казахстана. За 10 матчей словенцы забили 20 мячей, пропустили 9 (лучший показатель в группе).

Лучшими по результативным действиям в отборе были Беньямин Шешко (5 голов + 2 ассиста) и Андраж Шпорар (3 гола + 3 ассиста)

Главная звезда

21 мая словенцами был объявлен предварительный состав на Евро. В расширенную заявку вошли 29 игроков. Место нашлось и хорошо известному украинским болельщикам Беньямину Вербичу. Вербич не является стабильным игроком основания в сборной, однако часто появляется во втором тайме, чтобы освежить игру. Главной звездой Словении, по-видимому, следует считать Яна Облака. Опытный голкипер считается одним из лучших в мире. Уже десять лет стабильно охраняет ворота мадридского Атлетико.

Игрок, который может стать открытием

Главные надежды в линии нападения возложены на Беньямина Шешко. У 21-летнего нападающего есть все шансы стать рекордсменом по количеству забитых за сборную голов. Трансфермаркет оценивает парня в 40 миллионов евро. Шешко удачно зарекомендовал себя в "Зальцбурге". Этот сезон провел в РБ "Лейпциг", где быстро занял место в основном составе и стал одним из лидеров команды в этом году.

Есть еще несколько игроков, представляющих серьезные европейские чемпионаты – серию А и т.д. Эффективным полузащитником, отрабатывающим и на нападение, и на защиту, является Адам Черин из "Панатинаикоса". Его одноклубником и партнером по сборной является второй нападающий словенцев Андраж Шпорар. В защитных действиях стоит отметить защитника "Удинезе" – Яка Бийола. Яко эффективен в отборе и в игре на втором этаже.

Тренер

Тренером словенцев является отечественный специалист Матьяж Кек. Он начал тренерскую деятельность сначала ассистентом, а затем и главным тренером "Марибора". Возглавил сначала молодежку, а затем и главную национальную команду, застав период ее расцвета, тренируя сборную Словении в 2007-2011 годах. Также у него был зарубежный опыт в "Аль-Иттихаде" и "Риеке". С 2018 года Матьяж вернулся в ряды национальной сборной. Специалист хорошо знаком с командой и может успешно использовать сильные стороны.

Кек использует схему 4-4-2. С сильными соперниками команда склонна закрываться и искать шанс в контратаках и стандартных положений. Однако и в позиционных атаках бывают эффективными.

Прогноз на выступление

Сборная Словении - одна из самых низких по рейтингу сборных участников Евро-2024. Так что шансы на выход из группы довольно низкие. К тому же словенцев жребий отправил в группу С, где их ждут поединки с Англией, Данией и Сербией. Во всех этих матчах словенцы будут аутсайдерами, однако это умеющая удивлять команда. С датчанами уже играли в квалификации. Домашний матч тогда завершился ничьей, а в выездном минимально уступили. В рамках подготовки к Евро словенцы успели провести уже 3 товарищеских матча и результаты достаточно нестандартные. Победа над боевым составом Португалии 2:0, победа над довольно крепкой сборной США 1:0 и между этими матчами ничья с Мальтой 2:2. Так что эта сборная является своего рода темной лошадкой турнира. С нулем в графе зачетных пунктов они не вернутся домой. Может быть, словенцы даже выйдут с третьего места. По турнирной сетке они выйдут на победителя группы E, в которой будет играть наша сборная.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine