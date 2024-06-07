Райс - о непопадании Мэддисона и Грилиша в состав Англии на Евро: Они не сильно убиваются

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал о реакции Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона на непопадание в окончательную заявку сборной Англии на грядущий чемпионат Европы – 2024.

"Это было действительно тяжело. Джеймс и Джек - двое моих лучших товарищей по команде, и, вероятно, я провел с ними большую часть времени с тех пор, как я здесь.

Они опустошены, их оставили вне заявки. Мы очень близки как коллектив, и никто сильно не убивается по поводу того, что кого-то оставили в стороне", - сказал Райс.