ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райс - о непопадании Мэддисона и Грилиша в состав Англии на Евро: Они не сильно убиваются
Игроки приняли решение тренера
Фото: Getty Images
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал о реакции Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона на непопадание в окончательную заявку сборной Англии на грядущий чемпионат Европы – 2024.
"Это было действительно тяжело. Джеймс и Джек - двое моих лучших товарищей по команде, и, вероятно, я провел с ними большую часть времени с тех пор, как я здесь.
Они опустошены, их оставили вне заявки. Мы очень близки как коллектив, и никто сильно не убивается по поводу того, что кого-то оставили в стороне", - сказал Райс.
Сегодня, в 21:45, Англия сыграет с национальной командой Исландии в рамках товарищеского матча.
Популярное сейчас
- Капитан Днепра-1 заинтересовал несколько клубов - среди них Динамо
- Ингулец назначил нового тренера, а Лунин с Довбиком могут перебраться в Серию А. Главные новости за 6 июня
- Кривбасс определился с домашними стадионами на еврокубки
- Удары - 27:6. Статистика матча между Германией и Украиной
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО