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Без каталонского вундеркинда. Cборная Испании объявила финальный состав на Евро-2024
Исключены три игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Испании назвала окончательный состав на чемпионат Европы - 2024.
Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").
Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид), Хесус Навас ("Севилья"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Начо Фернандес ("Реал"), Марк Кукурелья ("Челси").
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба - "Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Педри, Фермин Лопес (оба - "Барселона").
Нападающие: Ламин Ямал ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Хоселу ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Ферран Торрес ("Барселона"), Айосе Перес ("Бетис").
Вне финальной заявки остались Пау Кубарси ("Барселона"), Алеиш Гарсия ("Жирона") и Маркос Льоренте ("Атлетико").
Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии турнира испанцы сыграют с Италией, Хорватией и Албанией.
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