Вратарь Крейг Гордон и защитник Джон Суттар - игроки сборной Шотландии, которые не попадут на Евро-2024

Главный тренер Стив Кларк должен сократить свой состав с 28 до 26 игроков для участия в турнире после пятничного домашнего матча с Финляндией. Шотландия на Евро-2024 встретится с хозяевами турнира, сборной Германии, в матче-открытии в Мюнхене 14 июня.

Стив Кларк потерял Аарона Хики, Натана Паттерсона и Льюиса Фергюсона из-за травм еще до того, как собрал свою предыдущую группу. С тех пор Линдон Дайкс и Бен Доак выбыли, а Томми Конвей и Льюис Морган были вызваны. По сообщению британского медиа, 41-летний ветеран "Хартс" Крейг Гордон стоит в очереди на игру против финнов на "Хэмпдене", что даст ему возможность сыграть 75 матчей за сборную. Он сыграл лишь семь матчей после того, как сломал ногу в декабре 2022 года, в то время, как его коллега Зандер Кларк, похоже, является вторым номером сборной Шотландии после Ангуса Ганна. Центральный полузащитник "Рейнджерс" Суттар сыграл девять международных матчей с момента своего дебюта в 2018 году. 27-летний игрок пропустил три последних матча сезона из-за травмы, но тренировался со сборной Шотландии. Из четырех вратарей и семи центральных защитников, которых планируется сократить, двое игроков, скорее всего, будут именно из этих рядов. Стив Кларк ничего не сказал во время своей пресс-конференции в четверг относительно заявки на Евро-2024.

Официальный дедлайн для подачи окончательного состава на чемпионат Европы - полночь этой пятницы.