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Зелёный свет для тер Штегена? Нойер может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2024
Долгожданный шанс
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы-2024 может стать последним международным турниром, в котором Мануэль Нойер сыграет за сборную Германии. Об этом сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль.
По данным источника, об этом уже активно говорят как в окружении национальной команды, так и в стане мюнхенской "Баварии". Ожидается, что следующим основным стражем ворот Германии станет голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
В составе "Бундестим" Нойер принял участие в 118 матчах.
Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.
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