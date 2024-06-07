Зелёный свет для тер Штегена? Нойер может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2024

Чемпионат Европы-2024 может стать последним международным турниром, в котором Мануэль Нойер сыграет за сборную Германии. Об этом сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль.

По данным источника, об этом уже активно говорят как в окружении национальной команды, так и в стане мюнхенской "Баварии". Ожидается, что следующим основным стражем ворот Германии станет голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

В составе "Бундестим" Нойер принял участие в 118 матчах.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.