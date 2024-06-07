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Тедеско назвал имя основного вратаря сборной Бельгии на Евро-2024 вместо Куртуа
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Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о том, кто станет основным вратарём команды на предстоящем чемпионате Европы-2024.
"Первым номером на Евро будет Коэн Кастельс", — цитирует специалиста пресс-служба "красных дьяволов".
На счету Кастельса 27 сыгранных матчей в составе немецкого "Вольфсбурга" в прошлом сезоне.
Ранее стало известно, что в финальную заявку бельгийцев не попал голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа.
Напомним, Бельгия - один из соперников сборной Украины на Евро-2024. Также в группе E сыграют Румыния и Словакия.
Clarity from the coach. ???? #WirSchaffenDas pic.twitter.com/x4qfwoqNpc— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 7, 2024
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