Тедеско назвал имя основного вратаря сборной Бельгии на Евро-2024 вместо Куртуа

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о том, кто станет основным вратарём команды на предстоящем чемпионате Европы-2024.

"Первым номером на Евро будет Коэн Кастельс", — цитирует специалиста пресс-служба "красных дьяволов".

На счету Кастельса 27 сыгранных матчей в составе немецкого "Вольфсбурга" в прошлом сезоне.

Ранее стало известно, что в финальную заявку бельгийцев не попал голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Напомним, Бельгия - один из соперников сборной Украины на Евро-2024. Также в группе E сыграют Румыния и Словакия.