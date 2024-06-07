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Чехия - Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Чехия - Мальта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2024 ⋊ Товарищеские матчи сборных на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Мальты, понятное дело, не будет на Евро-2024. А вот Чехия готовится к престижному турниру сборных. Именно в рамках этой подготовки – сегодняшний товарищеский матч.
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Товарищеский матч
Чехия 18:30 Мальта
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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