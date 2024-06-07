Чехия - Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Мальты, понятное дело, не будет на Евро-2024. А вот Чехия готовится к престижному турниру сборных. Именно в рамках этой подготовки – сегодняшний товарищеский матч.

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Товарищеский матч

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2