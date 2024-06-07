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Армения - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Армения - Казахстан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2024 ⋊ Товарищеские матчи сборных на UA-Футбол
Фото: Football Federation of Armenia
Этих сборных мы на Евро-2024 не увидим. Но это не значит, что не нужно следить за карьерой Александра Петракова. Будет интересно взглянуть на сборную Армении против неуступчивого Казахстана.
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Товарищеский матч
Армения 19:00 Казахстан
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
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