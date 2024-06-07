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Албания - Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Албания - Азербайджан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2024 ⋊ Товарищеские матчи сборных на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Албания – нечастый гость на чемпионатах Европы, но в 2024-м эту сборную на форуме мы увидим. Матч с Азербайджаном – неплохая подготовка к ответственному старту.
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Товарищеский матч
Албания 20:00 Азербайджан
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6
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