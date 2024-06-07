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Румыния - Лихтенштейн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Румыния - Лихтенштейн: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2024 ⋊ Товарищеские матчи сборных на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh
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Румыния сыграет на Евро-2024 в одной группе со сборной Украины. Можно присматриваться к сопернику. Правда, соперник у румын не именитый - скромный Лихтенштейн.
Товарищеский матч
Румыния 21:00 Лихтенштейн
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
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