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Шевченко назвал своих фаворитов на Евро-2024
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Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко назвал своих фаворитов, которые, по его мнению, могут выиграть
"Фавориты Евро - Англия, Франция, Испания, Италия. У них много вариантов с составом, плюс еще всегда мощная Германия.
Но также я назову Бельгию, Хорватию и Австрию , которые сейчас очень солидно выглядят и являются хорошими командами", – заявил Шевченко.
Напомним, что чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии и стартует 14 июня.
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