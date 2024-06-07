Шевченко назвал своих фаворитов на Евро-2024

Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко назвал своих фаворитов, которые, по его мнению, могут выиграть Евро-2024 .

"Фавориты Евро - Англия, Франция, Испания, Италия. У них много вариантов с составом, плюс еще всегда мощная Германия. Но также я назову Бельгию, Хорватию и Австрию , которые сейчас очень солидно выглядят и являются хорошими командами", – заявил Шевченко.

Напомним, что чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии и стартует 14 июня.