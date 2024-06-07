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Сборная Австрии объявила окончательный состав команды на Евро-2024
В заявку не попали три игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Австрии объявила окончательный состав команды на Евро-2024.
Вратари: Никлас Гедль, Хайнц Линднер, Патрик Пентц.
Защитники: Флавиус Данилюк, Кевин Данзо, Максимилиан Вебер, Филипп Лингарт, Филипп Мвене, Штефан Пош, Леопольд Кверфельд, Гернот Траунер.
Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Флориан Гриллич, Марко Грюлль, Маттис Зайдль, Флориан Кайнц, Конрад Лаймер, Александер Прасс, Марсель Забитцер, Романо Шмид, Патрик Виммер.
Нападающие: Марко Арнаутович, Максимилиан Энтруп, Михаэль Грегорич, Андреас Вайманн.
В основной состав не попали такие игроки: Тобиас Лаваль, Штефан Лайнер, Тьерно Балло.
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