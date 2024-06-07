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Англия - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Англия - Исландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2024 ⋊ Товарищеские матчи сборных на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 7 июня, сборная Англии сыграет второй контрольный матч против Исландии в рамках подготовки к Евро-2024.
Товарищеский матч
7 июня 2024 года. Англия, "Уэмбли"
Англия 21:45 Исландия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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