Германия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают подготовку к главному футбольному событию лета. Немцы – хозяева чемпионата Европы, провала от Бундестим никто не поймет. Поэтому зарядиться настроением немцы обязаны.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 7 июня.

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Товарищеский матч

7 июня. 21:45. Менхенгладбах. "Боруссия Парк"

Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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