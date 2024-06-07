ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Германия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Хозяева ЕВРО готовятся к турниру
Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают подготовку к главному футбольному событию лета. Немцы – хозяева чемпионата Европы, провала от Бундестим никто не поймет. Поэтому зарядиться настроением немцы обязаны.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 7 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Футбол 3 на платформе MEGOGO.
Товарищеский матч
7 июня. 21:45. Менхенгладбах. "Боруссия Парк"
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Трансляция: Megogo Футбол 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения
- Все 26 футболистов. Заявка сборной Украины на матч с Польшей
- Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером
- Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО