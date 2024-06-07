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Шотландия – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Проверка для "тартановых"
Getty Images / Global Images Ukraine
Шотландцы квалифицировались на чемпионат Европы, а вот финнов в Германии мы не увидим. Поэтому можно сказать, что к летнему турниру готовится только "тартановая армия".
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 7 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Футбол 4 на платформе MEGOGO.
Товарищеский матч
7 июня. 21:45. Глазго. "Хэмпден Парк"
Трансляция: Megogo Футбол 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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