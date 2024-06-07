Шотландия – Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Шотландцы квалифицировались на чемпионат Европы, а вот финнов в Германии мы не увидим. Поэтому можно сказать, что к летнему турниру готовится только "тартановая армия".

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 7 июня.

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Товарищеский матч

7 июня. 21:45. Глазго. "Хэмпден Парк"

Трансляция: Megogo Футбол 4

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