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"Украина, вперед!" Укрпочта выпускает марку в честь Евро-2024
Футбольная марка
Ігор Смілянський
Тираж – 560 000 марок. Стоимость почтового набора (буклет, конверт и карточка) – 140 грн. Новинка выйдет с круглой перфорацией и будет напечатана на самоклеящейся бумаге.
13 июня марка станет доступной в отделениях и филателистических магазинах. В этот день пройдет ее торжественная презентация и запуск вместе с нашей национальной сборной.
Отмечается, владельцы филабонементов получат ссылку на оплату на e-mail в течение 7 июня. Также добавим, что художником марки выступил Антон Хрупин. Приобрести ее можно по ссылке.
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