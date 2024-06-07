"Украина, вперед!" Укрпочта выпускает марку в честь Евро-2024

Тираж – 560 000 марок. Стоимость почтового набора (буклет, конверт и карточка) – 140 грн. Новинка выйдет с круглой перфорацией и будет напечатана на самоклеящейся бумаге.

13 июня марка станет доступной в отделениях и филателистических магазинах. В этот день пройдет ее торжественная презентация и запуск вместе с нашей национальной сборной.

Отмечается, владельцы филабонементов получат ссылку на оплату на e-mail в течение 7 июня. Также добавим, что художником марки выступил Антон Хрупин. Приобрести ее можно по ссылке.