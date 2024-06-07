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ТМ. Сборная Армении Петракова победила Казахстан
2:1
Getty Images / Global Images Ukraine
В товарищеском матче сборная Армении Александра Петракова, бывшего тренера национальной команды Украины, победила Казахстан.
На 4-й минуте поединка уже был забит мяч, но это не совсем то, о чем можно было подумать... Казах, пытаясь перехватить опасный пас от соперника, попал в собственные ворота.
После перерыва на 58-й минуте сборная Армении закрепила свою победу, забив гол Казахстану (2:0). Казахи в дополнительное время сумели отыграть один мяч.
Армения - Казахстан 2:1
Голы: Марочкин (4' АГ), Бичахчян (58'), Исламхан (96')
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