ТМ. Албании удалось обыграть Азербайджан

Сегодня, 7 июня, сборная Албании в товарищеском матче обыграла Азербайджан.

Единственный гол в матче забил Недим Байрами из Албании на 11-й минуте. Он получил мяч на границе штрафной площадки и мощным ударом вколотил его в сетку ворот.

Албанцы под конец второго тайма удвоили свое преимущество. Автором гола является Рей Манай (2:0), через несколько минут счет уже 3:0. Сборная Азербайджана пыталась отыграть один гол, и у них это удалось. В дополнительное время Муса Гурбанлы реализовал долгожданный голевой момент.

Албания - Азербайджан 3:1

Гол: Байрами (11'), Манай (81'), Ляци (88'), Гурбанлы (91')