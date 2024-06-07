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ТМ. Албании удалось обыграть Азербайджан
3:1
Фото: x.com/FSHForg/Автор - невідомий
Сегодня, 7 июня, сборная Албании в товарищеском матче обыграла Азербайджан.
Единственный гол в матче забил Недим Байрами из Албании на 11-й минуте. Он получил мяч на границе штрафной площадки и мощным ударом вколотил его в сетку ворот.
Албанцы под конец второго тайма удвоили свое преимущество. Автором гола является Рей Манай (2:0), через несколько минут счет уже 3:0. Сборная Азербайджана пыталась отыграть один гол, и у них это удалось. В дополнительное время Муса Гурбанлы реализовал долгожданный голевой момент.
Албания - Азербайджан 3:1
Гол: Байрами (11'), Манай (81'), Ляци (88'), Гурбанлы (91')
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