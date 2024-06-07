Румыния в своем последнем спарринге перед Евро не смогла обыграть Лихтенштейн

Соперник сборной Украины по группе Евро-2024 , сборная Румынии, сегодня, 7 июня, провела свой последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы.

Соперника румыны выбрали, вероятно, послабее – сборную Лихтенштейна.

Тем не менее, игра показанная сегодня сборной Румынии, вряд ли может порадовать как болельщиков, так и саму команду.

Румыны играли в экспериментальном составе, но это вряд ли может служить оправданием в матче с таким соперником.

Хозяева почти весь матч провисели на воротах соперника, но хоть один гол так и не затолкали – итоговые 0:0.

Таким образом, в четырех товарищеских матчах перед Евро, сборная Румынии трижды сыграла вничью и один раз проиграла. И это с не самыми сильными соперниками.

Румыния – Лихтенштейн 0:0

Румыния: Молдаван, Могош (Банку, 58), Дрегушин Раду, Раковицан, Олару (Дрегушен Дарио, 76), Шут (Марин, 58), Сореску, Чикелдеу (Станчу, 58), Хаджи (Ман, 65), Коман (Михейле, 65), Пушкаш