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Румыния в своем последнем спарринге перед Евро не смогла обыграть Лихтенштейн
У румын подготовка к Евро прошла не лучшим образом
frf.ro
Соперник сборной Украины по группе
Соперника румыны выбрали, вероятно, послабее – сборную Лихтенштейна.
Тем не менее, игра показанная сегодня сборной Румынии, вряд ли может порадовать как болельщиков, так и саму команду.
Румыны играли в экспериментальном составе, но это вряд ли может служить оправданием в матче с таким соперником.
Хозяева почти весь матч провисели на воротах соперника, но хоть один гол так и не затолкали – итоговые 0:0.
Таким образом, в четырех товарищеских матчах перед Евро, сборная Румынии трижды сыграла вничью и один раз проиграла. И это с не самыми сильными соперниками.
Румыния – Лихтенштейн 0:0
Румыния: Молдаван, Могош (Банку, 58), Дрегушин Раду, Раковицан, Олару (Дрегушен Дарио, 76), Шут (Марин, 58), Сореску, Чикелдеу (Станчу, 58), Хаджи (Ман, 65), Коман (Михейле, 65), Пушкаш
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