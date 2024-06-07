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Шотландия в последнем спарринге перед Евро расписала ничью с Финляндией
Шотландцы завершили подготовку к чемпионату Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Шотландии 7 июня провела свой последний спарринг перед Евро-2024.
В Глазго скотты принимали Финляндию и команды выдали по-своему интересный поединок.
Основные события в матче происходили во втором тайме – хозяева забили дважды, однако финны в концовке смогли вырвать ничью – итоговые 2:2.
Отметим, что кроме матча с Финляндией, Шотландия в рамках подготовки к Евро в спаррингах обыграла Гибралтар (2:0) и проиграла Северной Ирландии (0:1) и Нидерландам (0:4).
Отметим, что в группе чемпионата Европы скотты сыграют с Германией, Швейцарией и Венгрией.
Шотландия – Финляндия 2:2
Голы: Хосконен (54, аг), Шенкленд (58) – Каллман (72), Антман (84)
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