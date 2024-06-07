Шотландия в последнем спарринге перед Евро расписала ничью с Финляндией

Сборная Шотландии 7 июня провела свой последний спарринг перед Евро-2024.

В Глазго скотты принимали Финляндию и команды выдали по-своему интересный поединок.

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Основные события в матче происходили во втором тайме – хозяева забили дважды, однако финны в концовке смогли вырвать ничью – итоговые 2:2.

Отметим, что кроме матча с Финляндией, Шотландия в рамках подготовки к Евро в спаррингах обыграла Гибралтар (2:0) и проиграла Северной Ирландии (0:1) и Нидерландам (0:4).

Отметим, что в группе чемпионата Европы скотты сыграют с Германией, Швейцарией и Венгрией.

Шотландия – Финляндия 2:2

Голы: Хосконен (54, аг), Шенкленд (58) – Каллман (72), Антман (84)