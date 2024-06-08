Экс-украинец Романчук: Один из самых важных матчей в моей жизни

Тарас вышел в старте товарищеского поединка против бывшей страны. На 30-й минуте он забил гол и доказал тренеру, что заслуживает места в команде.

"Для меня это очень сентиментальный матч. Должен признать, что он один из самых важных в моей жизни. Я рад, что я там, где есть, и что тренер оценил мой сезон в "Ягеллонии". Смотрел матч Украина – Германия. Несмотря на то, что поединок закончился со счетом 0:0, это был хороший матч. Самая сильная сторона Украины – переход от защиты к нападению. У них для этого есть все необходимое: вингеры и быстрые защитники".

"Что я могу дать этой команде? Агрессивность, позиционирование, удержание позиции и опыт. За свою карьеру я провел много матчей, думаю, буду полезен. Мы все упорно работаем, чтобы доказать тренеру, что на нас стоит делать ставку. Мы не останавливаемся", – подчеркнул Романчук.

Романчук дебютировал в сборной Польши еще в 2018 году, но с тех пор провел в составе "белых орлов" всего 3 игры.