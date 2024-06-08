ТМ. Бундестим вырывает волевую победу в конце основного времени. Германия – Греция 2:1. Обзор матча и видео голов

Уже на 10-й минуте спарринга гостям пришлось произвести вынужденную замену из-за травмы Йоаннидиса. Впрочем, к завершению первого тайма именно "пиратский корабль" открыл счет.

После перерыва Нагельсман сделал удачные замены – Сане отдал ассист в первой голевой атаке, а Гросс принес победу точным ударом. Соперники активно били по воротам (15-12 по ударам), а вратари совершили по 5 сейвов.

14 июня "орлы" сыграют в матче-открытии Евро против Шотландии. "Сине-белые" 11 числа проведут контрольный поединок с Мальтой в австрийском Гредиге.

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Смотрите обзор контрольного матча Германия – Греция

Менхенгладбах. Боруссия-Парк

Германия – Греция 2:1

Голы: Хаверц, 56, Гросс, 89 – Масурас, 33