Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку в матче с Грецией

Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку во вчерашнем матче.

Главный тренер сборной Германии заявил, что не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро, несмотря на ошибку Мануэля Нойера.

"Не допущу какие-то обсуждения игры Нойера, даже не пытайтесь начать эту дискуссию", — сказал Нагельсманн.

Julian Nagelsmann says he won't entertain any discussions about the goalkeeping position at the Euros despite Manuel Neuer's mistake today: "I won't let any discussion arise, even if everyone tries to start one" [@RTL_com] pic.twitter.com/TH1SMRLWuZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2024

Напомним, вчера прошел товарищеский матч "Германия" - "Греция", 2:1. В концовке первого тайма Нойер неудачно отбил мяч, чем воспользовался соперник.