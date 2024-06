Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку в матче с Грецией

Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку во вчерашнем матче.

Главный тренер сборной Германии заявил, что не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро, несмотря на ошибку Мануэля Нойера.

Julian Nagelsmann says he won't entertain any discussions about the goalkeeping position at the Euros despite Manuel Neuer's mistake today: "I won't let any discussion arise, even if everyone tries to start one" [@RTL_com] pic.twitter.com/TH1SMRLWuZ