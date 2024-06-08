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Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку в матче с Грецией
Не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку во вчерашнем матче.
Главный тренер сборной Германии заявил, что не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро, несмотря на ошибку Мануэля Нойера.
"Не допущу какие-то обсуждения игры Нойера, даже не пытайтесь начать эту дискуссию", — сказал Нагельсманн.
Julian Nagelsmann says he won't entertain any discussions about the goalkeeping position at the Euros despite Manuel Neuer's mistake today: "I won't let any discussion arise, even if everyone tries to start one" [@RTL_com] pic.twitter.com/TH1SMRLWuZ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2024
Напомним, вчера прошел товарищеский матч "Германия" - "Греция", 2:1. В концовке первого тайма Нойер неудачно отбил мяч, чем воспользовался соперник.
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