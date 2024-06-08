Бельгия - Люксембург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Бельгия решила набить руку на аутсайдерах перед стартом Евро-2024. В среду подопечные Доменико Тедеско обыграли в Брюсселе Черногорию (2:0), на очереди – не менее скромная команда Люксембурга, которых "красные дьяволы" примут на том же стадионе имени короля Бодуэна. Впрочем, попытка добиться заряда уверенности на фоне посредственных оппонентов не факт что удастся.

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Товарищеский матч

8 июня 2024. Брюссель, "Стадион короля Бодуэна"

Бельгия 21:00 Люксембург

Трансляция – MEGOGO Футбол 2