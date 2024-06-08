Португалия - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

В эту субботу состоится один из самых интригующих по вывеске товарищеских матчей в этом году. В очном противостоянии сойдутся сборные Португалии и Хорватии. Для обеих команд это будет отличная возможность проверить свои силы в преддверии Евро-2024. Также особый интерес вызывает потенциальное воссоединение на поле многих старых знакомых. Чего только стоит дуэт Роналду и Модрича.

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Товарищеский матч

8 июня 2024. Лиссабон, "Национальный стадион"

Португалия 19:45 Хорватия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1