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Испания - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Последняя игра Испании перед Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испания будет играть в одной из самых сложных групп в Евро-2024, но к самому турниру пиренейская команда готовится поединками с более слабыми соперниками. После победы над Андоррой команда де ла Фуэнте сыграет на Балеарских островах с Северной Ирландией.
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Товарищеский матч
8 июня 2024. Пальма, "Эстади де Сон-Муа"
Испания 22:30 Северная Ирландия
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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