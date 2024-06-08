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Дания - Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Еще одно скандинавское противостояние – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Дания может оформить хет-трик побед над скандинавскими сборными. Еще в марте Дания переиграла Фарерские острова, уже в среду, пятого июня переиграла Швецию, а в субботу будет играть на своем поле со звездной сборной Норвегии.
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Товарищеский матч
8 июня 2024. Брондбю, "Брондбю Стедіум"
Дания 20:30 Норвегия
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
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