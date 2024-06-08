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Швеция - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Швеция тестирует балканскую сборную – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Швеция не попала в групповой раунд Евро-2024, однако "сине-желтые" являются отличным спарринг-партнером для тех команд, которые сыграют в первенстве. Сначала это была Дания, в субботу – Сербия.
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Товарищеский матч
8 июня 2024. Сульна, "Фрэндс Арена"
Швеция 19:00 Сербия
Трансляция – MEGOGO Футбол 4
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