Швеция - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Швеция не попала в групповой раунд Евро-2024, однако "сине-желтые" являются отличным спарринг-партнером для тех команд, которые сыграют в первенстве. Сначала это была Дания, в субботу – Сербия.

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Товарищеский матч

8 июня 2024. Сульна, "Фрэндс Арена"

Швеция 19:00 Сербия

Трансляция – MEGOGO Футбол 4