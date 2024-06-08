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Швейцария - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Встреча географических соседей – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два участника Евро-2024 и географические соседи Швейцария и Австрия протестуют друг друга в товарищеском матче.
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Товарищеский матч
8 июня 2024. Санкт-Галлен, "Кибунпарк"
Швейцария 19:00 Австрия
Трансляция – MEGOGO Футбол 5
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