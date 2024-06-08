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В матче против Украины травмировалось восемь поляков. Милик пропустит Евро-2024
Немало повреждений было у "кадры"
Getty Images/Global Images Ukraine
На второй минуте вчерашнего товарищеского матча между Польшей и Украиной получил травму нападающий "кадры" Аркадиуш Милик. Он пошел в отбор против Руслана Малиновского и практически сразу же рухнул на газон.
Польская футбольная федерация сообщила, что это повреждение колена помешает сыграть Милику на континентальном первенстве. Он не вошел в заявку команды и отправится в свой клуб для прохождения артроскопии коленного сустава.
Два футболиста, которые также травмировались в матче – Себастьян Валукевич (травма мышцы) и Тарас Романчук (травма голеностопного сустава) – уже прошли обследование в варшавской клинике. Они вернутся к игре через несколько дней.
Кроме них также травмировались Никола Залевский, Михал Скораш, Бартош Саламон, Якуб Кивиор (повреждение мышцы) и Кацпер Урбанский (тяжелая контузия лодыжки).
"Медицинский штаб сборной Польши приложит все усилия, чтобы все игроки как можно быстрее были в распоряжении тренера Михала Пробержа", - говорится в отчете федерации.
Следующий матч сборная Польши проведет 10 июня против Турции в Варшаве. 16 июня "кадра" стартует на Евро поединком против Нидерландов в Гамбурге.
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