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"Я думаю, что лучшим был Андрей Лунин". Левченко - о сезоне украинских легионеров
Рассказал о том, кто из сборной проявил себя лучше всего в сезоне
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнениями о роли легионеров в сборной Украины на Евро-2024.
"Я думаю, что лучшим был Андрей Лунин. Все говорили, что ему стоит уходить из мадридского "Реала", но он гнул свою линию и ждал своего шанса. Андрей заслуживает комплиментов.
Кроме того, сказать, что наши ребята из "Жироны" сыграли хорошо - это не сказать ничего. Когда ты выиграешь трофей Пичичи или делаешь 8+7 по системе "гол+пасс", то это показатель качества. Следует также отметить Малиновского, Яремчука, которому есть что доказывать, Мудрика", — сказал Левченко.
Напомним, на Чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе Е со Словакией, Румынией и Бельгией.
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