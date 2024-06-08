"Я думаю, что лучшим был Андрей Лунин". Левченко - о сезоне украинских легионеров

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнениями о роли легионеров в сборной Украины на Евро-2024.

"Я думаю, что лучшим был Андрей Лунин. Все говорили, что ему стоит уходить из мадридского "Реала", но он гнул свою линию и ждал своего шанса. Андрей заслуживает комплиментов.

Кроме того, сказать, что наши ребята из "Жироны" сыграли хорошо - это не сказать ничего. Когда ты выиграешь трофей Пичичи или делаешь 8+7 по системе "гол+пасс", то это показатель качества. Следует также отметить Малиновского, Яремчука, которому есть что доказывать, Мудрика", — сказал Левченко.