Неприятна политически, но боевая на поле. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Сербия

Ранее в Украине часто звучало выражение "футбол вне политики". Теперь его меньше, однако он до сих пор раздается в Европе. Сербы – один из таких народов, которые не прочь им злоупотреблять. Хотя и Сербия недавно, в марте, провела товарищеский поединок со сборной России, однако ее все равно нужно представить нашим отечественным болельщикам. Тем более что есть минимум два теоретических пути, в которых эта команда и сборная Украины могут сойтись уже в 1/8 финала Евро.

Исторический максимум

Только с 2006 года Сербия принимает участие в международных соревнованиях без использования игроков Хорватии, Словении или Черногории. То есть, ранее сербы играли за Югославию, а также они были командой Сербии и Черногории. И только тогда были хоть какие-то достижения на Евро. А именно Югославия "брала" серебро континентального первенства в 1960 и 1968 годах. С 2006 года сербам не удавалось проходить квалификацию, и только теперь они преодолели это отборное сито.

Путь на Евро

Честно говоря, из той группы было легче выйти, чем не выйти. В соперниках сербов были Венгрия, Черногория, Литва и Болгария. Никакой сборной с топа Европы, да еще и большинство – откровенно неинтересные середняки. Лишь венгры выделяются. Но даже в этом квинтете "орлы" заняли второе место, гарантировав себе путевку на ЧЕ в седьмом туре из восьми.

Сербы отлично начали, отсеяв сразу литовцев и черногорцев – 2:0 против обоих соперников в двух стартовых турах. В целом участники прошлого Чемпионата мира претендовали на лидерство в группе, однако они дважды подряд уступили Венгрии в очных противостояниях (1:2, 1:2). Литовцы, болгары и черногорцы регулярно теряли очки не только в матчах против лидеров, но и в личных поединках между собой. Выход Сербии из группы стал лишь вопросом времени.

Как результат: 14 очков из 24 возможных. Четыре победы, две ничьих, два поражения. 15 забитых и девять пропущенных. В том числе два сухих матча. Лучший бомбардир – Александр Митрович (пять голов). Статистически – типичный середняк.

Главная звезда

Есть несколько интересных футболистов, но все же следует выделить вышеупомянутого Митровича. Хотя Transfermarkt оценивает форварда "Ювентуса" Душана Влаховича в 65 миллионов евро, однако Александар - ключевой футболист сборной Сербии на протяжении уже долгих лет.

В активе Митровича 57 голов в 90 матчах – рекорд национальной команды. Тот же Влахович последний раз забивал за сборную еще в марте 2023 года. Но, конечно же, звездного статуса в коллективе заслуживает и Душан, и тот же Милинкович-Савич.

Игрок, который может стать открытием

Главным молодым талантом команды является центральный защитник РБ "Зальцбург" Страхиня Павлович. Он достаточно хорошо играет в единоборствах. В то же время его трудно обыграть один в один. Это Евро может стать для него ступенькой не только в топовый чемпионат, но и в хороший клуб.

В активе 23-летнего игрока 34 матча за сборную, 28 поединков в еврокубках (12 – в ЛЧ). И ценник достаточно приемлем – около 25-30 миллионов евро. Павлович пробовал раньше свои силы в "Монако", однако не пошло. А вот последние два сезона он показывает отличный уровень в австрийском чемпионате. Поэтому вполне возможно именно Страхиня станет столбом обороны сербов на этом первенстве.

У тренера главная задача не перемудрить

Драган Стойкович возглавляет сборную Сербии с марта 2021 года. За этот период он вывел команду на Чемпионат мира-2022 и Чемпионат Европы-2024. В обоих случаях это были дебютные международные первенства для "орлов". И это точно историческое достижение.

Если группу отбора на Евро мы уже разобрали, то с квинтетом квалификации на Мундиаль было поинтереснее. В первую очередь из-за наличия Португалии. Несмотря на Роналду и Ко, сербы заняли первое место в группе. Без судьбы везение не обошлось. В очном матче против португальцев арбитры не засчитали чистый гол Криштиану: тогда этот мяч в компенсированное ко второму тайма время должен был принести победу команде Сантуша. Однако сербы все доказали в поединке в Лиссабоне, обыграв Португалию 2:1.

Сербы под руководством Стойковича преимущественно играют со схемой с тремя центральными защитниками. За последние 13 матчей они три раза играли в два центрбэка и в этих трех случаях проиграли. Из них дважды это произошло в этом году. Возможно, Стойкович хочет эту схему применить на Евро, поэтому и пытается ее опробовать. Пока – неудачно.

"Орлы" много атакуют, особенно против более слабых по статусу команд. Однако против равных или коллективов получше хромает реализация. И это несмотря на Влаховича и Митровича на завершающей стадии.

Это скорее команда индивидуалистов. И это сербы могут себе позволить в результате использования на поле опытных футболистов. Большинство из них – вышеупомянутые Митрович и Влахович, а также Тадич и Милинкович-Савич – очень давно выступают за сборную. Они – это скелет, вокруг которого строится вся игра. Параллельно прогрессируют и молодые исполнители, хоть и не выделяются на первый план.

Прогноз на выступление

В 1/8 финала сборная Сербии может сыграть с Украиной в двух вариантах:

если выиграет свою группу и и "сине-желтые" выйдут с третьего места;

если все произойдет наоборот: первое место Украины и выход сербов из третьей строчки.

Победа в квартете с Англией, Данией и Словенией – вариант достаточно нереальный. Наиболее приемлемым положением для Сербии будет четыре набранных очка и выход из третьего места. Там уже их не слишком радушно встретит победитель группы E (Бельгия, Украина, Словакия или Румыния).